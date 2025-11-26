Dolar
Spor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda Avarca de Menorca ile karşılaşacak

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca takımını konuk edecek.

Metin Arslancan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda Avarca de Menorca ile karşılaşacak

İstanbul

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Bartlomiej Adamczyk (Polonya) ve Djordje Stevanovic (Sırbistan) hakem ikilisi görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.

