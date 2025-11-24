Dolar
42.44
Euro
49.02
Altın
4,068.04
ETH/USDT
2,800.50
BTC/USDT
86,008.00
BIST 100
10,872.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" kutlama programında konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 66. sezonunda 4 Türk takımı grup maçlarında yer alacak.

Çağlanur Tuncel  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Ankara

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun heyecanı yarın başlayacak.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ve Zeren Spor temsil edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe Medicana ve Zeren Spor ilk maçlarını yarın, Eczacıbaşı Dynavit 26 Kasım Çarşamba, VakıfBank ise 27 Kasım Perşembe günü oynayacak.

İlk kez 4 Türk takımı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, grup aşamasında ilk kez 4 takımla temsil edilecek.

Daha önce ligde şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank sezona yine Avrupa şampiyonluğu parolasıyla başlayacak. Organizasyonun isim sponsoru olan Ankara temsilcisi Zeren Spor ise "wild card" alarak ligde katılım hakkı elde etti. Başkent ekibi ilk kez bu seviyede mücadele verecek.

Ligde VakıfBank A Grubu'nda CS Volei Alba (Romanya), Savino Del Bene (İtalya) ve Volero (Fransa), Fenerbahçe Medicana B Grubu'nda Igor Gorgonzola (İtalya), PGE Budowlani (Polonya) ve Benfica (Portekiz), Eczacıbaşı Dynavit C Grubu'nda Numia Vero Volley (İtalya), OK Zeleznicar (Sırbistan) ve Olympiacos (Yunanistan), Zeren Spor ise D Grubu'nda Imoco Volley (İtalya), Dresdner (Almanya) ve LKS Commercecon (Polonya) ile karşılaşacak.

Format

Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek.

Grup maçları 4 Şubat 2026'da tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için 6'lı play-off oynayacak. Gruplardaki diğer üçüncü takımlar ise CEV Kupası'nda yoluna devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off maçını kazanan 3 takım da çeyrek finalist olacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Türk takımları, son 15 sezonda 8 şampiyonluk yaşadı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 15 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

65 sezonda 26 takım şampiyon oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 65 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.

Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.

Şampiyonlar

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl

Takım






Ülke

1961

Dinamo Moskova






SSCB

1962

Bruvestnik Odesa






SSCB

1963

Dinamo Moskova






SSCB

1964

Levski-Spartak Sofya






Bulgaristan

1965

Dinamo Moskova






SSCB

1966

CSKA Moskova






SSCB

1967

CSKA Moskova






SSCB

1968

Dinamo Moskova






SSCB

1969

Dinamo Moskova






SSCB

1970

Dinamo Moskova






SSCB

1971

Dinamo Moskova






SSCB

1972

Dinamo Moskova






SSCB

1973

Nim-Se Budapeşte






Macaristan

1974

Dinamo Moskova






SSCB

1975

Dinamo Moskova






SSCB

1976

Ruda Hvezda Prag






Çekoslovakya

1977

Dinamo Moskova






SSCB

1978

Traktör Schwerin






Doğu Almanya

1979

CSKA Sofya






Bulgaristan

1980

Ruda Hvezda Prag






Çekoslovakya

1981

Uralochka Sverdlovsk






SSCB

1982

Uralochka Sverdlovsk






SSCB

1983

Uralochka Sverdlovsk






SSCB

1984

CSKA Sofya






Bulgaristan

1985

ADK Almatı






SSCB

1986

CSKA Moskova






SSCB

1987

Uralochka Sverdlovsk






SSCB

1988

Olimpia Teodora Ravenna






İtalya

1989

Uralochka Sverdlovsk






SSCB

1990

Uralochka Sverdlovsk






SSCB

1991

Mladost Zagreb






Yugoslavya

1992

Olimpia Teodora Ravenna






İtalya

1993

Parmalat Matera






İtalya

1994

Uralochka Ekaterinburg






Rusya

1995

Uralochka Ekaterinburg






Rusya

1996

Parmalat Matera






İtalya

1997

Foppapedretti Bergamo






İtalya

1998

OK Dubrovnik






Hırvatistan

1999

Foppapedretti Bergamo






İtalya

2000

Foppapedretti Bergamo






İtalya

2001

Volley Modena






İtalya

2002

RC Cannes






Fransa

2003

RC Cannes






Fransa

2004

Tenerife Marichal






İspanya

2005

Foppapedretti Bergamo






İtalya

2006

Sirio Colussi Perugia






İtalya

2007

Foppapedretti Bergamo






İtalya

2008

Colussi Perugia






İtalya

2009

Volley Bergamo






İtalya

2010

Volley Bergamo






İtalya

2011

VakıfBank Güneş Sigorta TT






TÜRKİYE

2012

Fenerbahçe Universal






TÜRKİYE

2013

VakıfBank






TÜRKİYE

2014

Dinamo Kazan






Rusya

2015

Eczacıbaşı VitrA






TÜRKİYE

2016

Pomi Casalmaggiore






İtalya

2017

VakıfBank






TÜRKİYE

2018

VakıfBank






TÜRKİYE

2019

Igor Gorgonzola






İtalya

2020

-






-

2021

Imoco Volley






İtalya

2022VakıfBank




TÜRKİYE
2023VakıfBank




TÜRKİYE
2024Imoco Volley




İtalya
2025Imoco Volley




İtalya
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ata tohumlarında tescil ettiğimiz çeşit sayısını 49'a yükselttik
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
İlim Yayma Ödülleri 29 Kasım'da sahiplerini bulacak
Bakan Kurum: İklim değişikliği ile mücadelemiz, COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanma eğilimi demografik riskleri büyütüyor

Benzer haberler

Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Voleybol Zeren Group Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak

Voleybolda haftanın programı

Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın 9 ayında 484,5 milyar lira kar elde etti

Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın 9 ayında 484,5 milyar lira kar elde etti
Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu

Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu
Voleybolun sanatçı oyuncusu: Kadi Kullerkann

Voleybolun sanatçı oyuncusu: Kadi Kullerkann
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet