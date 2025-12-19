Dolar
42.81
Euro
50.18
Altın
4,328.09
ETH/USDT
2,957.20
BTC/USDT
88,128.00
BIST 100
11,324.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman’da “MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Açılış Töreni’”nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle salı günü Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere 19 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

Hasan Hüseyin Kul  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

İstanbul

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kıraç Terfi Merkezi'nde kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmalar kapsamında, 23 Aralık Salı saat 09.00 ila 24 Aralık Çarşamba saat 04.00 arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelere su verilemeyecek.

Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
"Mavi vatan"ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında
Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Benzer haberler

İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak

İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak
"İmamoğlu İnşaata ait resim galerisinde iş insanlarına resim ve heykel aldırıldığı" iddiası

"İmamoğlu İnşaata ait resim galerisinde iş insanlarına resim ve heykel aldırıldığı" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet