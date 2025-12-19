Dolar
42.81
Euro
50.19
Altın
4,327.70
ETH/USDT
2,955.00
BTC/USDT
88,037.00
BIST 100
11,323.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karaman’da “MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Açılış Töreni’”nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Kültür

Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da yıkılan veya ağır hasar alan vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi.

Orhan Pehlül  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan tarihi eserlerin, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması amacıyla oluşturulan bilim kurulunun hazırladığı raporlar ve onaylanan projeler doğrultusunda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Ulu Cami, Kab Cami, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, Besni Kurşunlu Cami ile Mahmut El Ensari Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları, bilim kurulu üyeleri tarafından yerinde incelendi.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı kurul, yürütülen çalışmaların bilimsel raporlara uygunluğunu değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar gören vakıf eserlerinde restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

2026'da tamamlanması hedefleniyor

Tarihi yapıların bilim kurulunun önerileri doğrultusunda restore edildiğini vurgulayan Palalı, şöyle konuştu:

"Bu heyetler bizlere hem yol gösteriyor hem de yapılan işlerin bilimsel denetimini sağlıyor. Mahmut el Ensari Türbesi'nde çalışmalar tamamlandı. Mor Petrus ve Mor Pavlos Kilisesi'nde duvarların yaklaşık yarısı örüldü. Adıyaman Ulu Cami'de ise duvar örgüsünde 12'nci taş sırasına ulaştık, hedefimiz 20 sıra. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. İnşallah 2026 yılı içerisinde tüm bu eserleri tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Besni Kurşunlu Camimizi de Ramazan ayının ilk gününde ibadete açmayı hedefliyoruz."

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Aykaç ise yapıların depreme dayanıklı inşa edildiğini anlattı.

Aykaç, "Depremlerin yapılar üzerindeki etkisini gördük, maalesef çok yıkıcıydı. Bu nedenle çok temkinli davranıyoruz. Eskiden yapılan hataları yeniden gözden geçirerek elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Allah göstermesin bir daha böyle bir felaketle karşılaşırsak yıkımlar böyle büyük olmayacak. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve görüşlerine göre ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
"Mavi vatan"ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında
Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmını hizmete açacak

Benzer haberler

İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

Depremde hasar gören Adıyaman'daki vakıf eserlerinin restorasyonunda sona gelindi

Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor

Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
Depremlerde yıkılan tarihi Tuz Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor

Depremlerde yıkılan tarihi Tuz Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet