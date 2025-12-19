Dolar
logo
Yaşam, insana dair

Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

Hatay'da dede yadigarı 1977 model Anadol'a özenle bakan otomobil ustası Şevki Akpınar, klasik aracı 25 yıldır seyahatlerinde kullanıyor.

Ali Kemal Zerenli  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

İskenderun ilçesinde otomobil tamircisi 52 yaşındaki Akpınar, dedesi Mustafa Akpınar'ın 1977'de bir bayiden satın aldığı Anadol SL'ye özenle bakıyor.

İki çocuk babası Akpınar, dedesini 2007'de kaybetmesinin ardından daha çok bağlandığı aracının bakım ve onarımlarını kendi yapıyor.

Seri üretimi yapılan ilk Türk otomobili olan Anadol'u 25 yıldır seyahatlerinde kullanan Akpınar, 48 yıllık aracı çocuklarına emanet etmeyi planlıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Çocukluğumuz, geçmişimiz var bu arabada"

Şevki Akpınar, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği otomobili "gözü gibi" koruduğunu söyledi.

Aracı aileden biri olarak gördüğünü belirten Akpınar, "Amcalarım, halalarım, birçok akrabam bu araçta ehliyet aldılar. Çocukluğumuz, geçmişimiz var bu arabada. Oğlum ve kızım da bu arabada ehliyet aldı." dedi.

"Çok satmamı isteyen oldu ama vermek istemedim"

Akpınar, otomobille aralarında özel bağ olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dedem, tamirci olduğum için 'Bunu sen yürütürsün' dedi ve aracı bana verdi. Dedemin tek arabasıydı ve o da gözü gibi bakıyordu. Ben de onun anılarına, emanetine sahip çıkmaya çalışıyorum. Rahmetli dedemi çok severdim. Araba da ondan yadigar kaldığından dolayı bebeğim, gözüm gibi bakıyorum. Kendim de tamirciyim zaten. Çok satmamı isteyen oldu ama vermek istemedim, vermeyeceğim de."

"Yakıtı çok az, parçası ucuz, işçiliği basit"

Otomobili ailecek aktif kullandıklarını dile getiren Akpınar, "Araç kendimden bir parça haline geldi. Uzun yol, şehir içi ve dışı, piknikler, dağ, dere ve tepe her yere bu arabayla gidiyorum. Ona göre de bakıyorum. Yakıtı çok az, parçası ucuz, işçiliği basit. Bence günümüz şartlarının en güzel arabası." ifadelerini kullandı.

Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SL modeli, o dönemin 'süper lüksü' diye geçiyor. Hakikaten konforlu bir araba. Her şeyi orijinal ve uzun yolda kullandığım için biraz motoru ve şanzımanını güçlendirdim. Ankara'da birçok arabanın karda çıkamadığı rampaları, bu araba arkasındaki çeki demirine bağlanan araçları çekerek tırmanıyor. Alkışlayanı, fotoğraf çekenleri vardı."

