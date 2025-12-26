Dolar
logo
Spor, Futbol, Kurumsal Haberler, Sapanca Gölü alarm veriyor

Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK'yi konuk eden Sakaryaspor, sahaya Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.

Emre Ayvaz, Uğur Subaşı  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

AA’nın "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasıyla, gölün mevcut durumu, korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve suyun çekilmesinin etkilerine ilişkin içerikler oluşturuldu.

Bu kapsamda Sakaryasporlu futbolcular, haftanın açılış maçında sahaya AA tarafından hazırlanan "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.


Gölün durumu ve su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanan pankarttaki karekod okutulduğunda dosya haber kapsamında hazırlanan içeriklere ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
