Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK'yi konuk eden Sakaryaspor, sahaya Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.
Sakarya
AA’nın "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasıyla, gölün mevcut durumu, korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve suyun çekilmesinin etkilerine ilişkin içerikler oluşturuldu.
Bu kapsamda Sakaryasporlu futbolcular, haftanın açılış maçında sahaya AA tarafından hazırlanan "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.
Gölün durumu ve su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanan pankarttaki karekod okutulduğunda dosya haber kapsamında hazırlanan içeriklere ulaşılabiliyor.
