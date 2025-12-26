Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım
Yılmaz, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin, "Asrın inşa seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize yeni yuvalarında huzur, bereket ve güven dolu bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın deprem bölgesinde 455 bininci yuvanın teslimini gerçekleştireceğiz. Asrın inşa seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize yeni yuvalarında huzur, bereket ve güven dolu bir hayat diliyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı