Dolar
42.92
Euro
50.59
Altın
4,535.45
ETH/USDT
2,923.70
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Yılmaz, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin, "Asrın inşa seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize yeni yuvalarında huzur, bereket ve güven dolu bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın deprem bölgesinde 455 bininci yuvanın teslimini gerçekleştireceğiz. Asrın inşa seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize yeni yuvalarında huzur, bereket ve güven dolu bir hayat diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Yemen'deki son gelişmelerden endişeli
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz
Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda Gazze ve Somali'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Türkiye ile Azerbaycan arasında 12. Dönem KEK Protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet