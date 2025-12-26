Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir."

Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inandığını belirten Duran, Türkiye'nin, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

