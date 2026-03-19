Dünya, Filistin

İsrail polisi, Şeyh Raid Salah'ı iftar programına katılmak için geldiği Doğu Kudüs'te gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı, iftar programına katılmak üzere geldiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldı.

Faruk Hanedar  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İsrail polisi, Şeyh Raid Salah'ı iftar programına katılmak için geldiği Doğu Kudüs'te gözaltına aldı

Kudüs

İsrail'in Walla haber sitesi, Salah'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.

Şeyh Salah'ın "kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu" şüphesiyle sorgulanmak üzere Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, Salah'ın kısa süre önce İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe göstererek kapatıp ibadet yapılmasını engellediği Mescid-i Aksa hakkında bir konuşma yaptığına ve gözaltının bu konuşmadan kaynaklandığına işaret edildi.

Salah'ın avukatı Halid Zabarka da gözaltının "Şeyh'in etkileyici konuşmasından kaynaklandığını", İsrailli yetkililerin "kargaşaya yol açabilecek davranışları" gerekçe göstererek gözaltı işlemi uyguladığını söyledi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Filistin Bilgi Merkezi", Şeyh Salah'ın işgal altında bulunan Kudüs'teki liderleri ve aktivistleri hedef alan İsrail uygulamalarının arttığı bir dönemde, iftar programına katılmak üzereyken özel aracının içinde gözaltına alındığını kaydetti.

Salah'ın birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun

İsrail polisi, Şeyh Raid Salah'ı iftar programına katılmak için geldiği Doğu Kudüs'te gözaltına aldı

İran'ın İsrail'e attığı füzenin parçasının Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü

Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü
Rusya: Filistin sorununun çözümü, tüm bölge için kilit mesele

Rusya: Filistin sorununun çözümü, tüm bölge için kilit mesele
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor
