Dünya

Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua ediliyor

Ramazan ayının son gününde Kabe’nin bulunduğu Mescid-i Haram'da, yağmur altında binlerce Müslüman dua etti.

Çağrı Koşak  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İstanbul

Mekke Bölge Emirliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Kabe çevresinde sağanak altında tavaf yapan ve ellerini semaya açan ziyaretçilerin yoğunluğu dikkati çekti.

"Mescid-i Haram'dan yağmurlar ve dualar" ifadesine yer verilen paylaşımda, ramazan ayının manevi atmosferi ile yağışın bereketi vurgulandı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt 20 Mart Cuma gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan etmişti.

