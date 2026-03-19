İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Katar, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı

Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Ekip  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

ivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı" aktarıldı.

Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Riyad'a ve ülkenin doğusundaki bölgelere fırlatılan 5 İHA'nın engellenerek imha edildiği belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilerek, "en yakın güvenli bölgeye gidilmesi" istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti

Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu

İran'ın İsrail'e attığı füzenin parçasının Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas "bölgedeki gelişmeleri" görüştü
AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı
AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı
