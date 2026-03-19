Dünya, Filistin

İran'ın İsrail'e attığı füzenin parçasının Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İran'ın, İsrail'e yaptığı son saldırıda ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Faruk Hanedar  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Tel Aviv

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştü.

Filistin Kızılayı, füze parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 4 kadının hayatını kaybettiğini, 6 kadının da yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayı ilk açıklamasında 7 kişinin yaralandığını duyururken, bir kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

Hizbullah'ın Lübnan'dan 2024 yazında ateşlediği füzelerin çoğunlukla Arap bölgelerine isabet etmesi sonucunda, İsrail'in Filistin beldelerinin bulunduğu noktalara yeterli hava savunma sistemi yerleştirmediği, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde yeterli sığınak bulunmadığı yönündeki eleştiriler sıkça dile getirilmişti.

Aynı konu, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Filistin beldesine düşmesi sonrası tekrar gündeme gelmişti.

İsrail'in Aşdod bölgesine isabet

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın füze saldırısında işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra güneydeki Necef bölgesi ve Gazze Şeridi çevresinde alarmların devreye girdiğini belirtti.

Haberde, füze parçasının Aşdod (Askalan) yakınlarındaki Lakiş bölgesinde bir binaya isabet ettiği ve hasara yol açtığı kaydedildi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı
Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü

Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Aksa'yı kapatmasına karşı sergilediği duruşu övdü
İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu öne sürdü

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu öne sürdü
