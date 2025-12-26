Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.
6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 26, 2025
Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz.
Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın… pic.twitter.com/oYWRKggeh0
Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.