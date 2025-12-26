Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaan Bozdoğan  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

