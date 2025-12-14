Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,094.40
BTC/USDT
89,654.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde

TBMM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, atık malzemeleri enstrümanlara çeviren müzik öğretmeninin görüntülerini paylaştı
Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak
Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor
Kırklareli'nde bir muhtarın talebiyle 179 köye yangınlarla mücadele için su tankeri alındı
Yüzyılın Konut Projesine başvurular bu hafta sona eriyor

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik çalışmamız gündemde

"24 haftalık ücretli doğum izni" tüm kadın çalışanları kapsayacak

Bakan Göktaş: Kadınlar bugün siyasette ve diplomaside temsil güçleriyle demokratik karar süreçlerine yön veriyor

Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye ve karşılaştıkları engellerle mücadele etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz

Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet