Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi
Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.
Kastamonu
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları fotoğrafçıların ilgisini çekti.
Kar ve sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.
