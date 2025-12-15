Dolar
Gündem

Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ndeki kar ve sis dron ile görüntülendi.

Çetin Sucu  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi Fotoğraf: Çetin Sucu/AA

Kastamonu

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları fotoğrafçıların ilgisini çekti.

Kar ve sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.

