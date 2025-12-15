Dolar
Gündem

Ekip  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Üç Kademe Buluşma Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, hizmet üretim ile inşaat üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanlığınca, "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı yapılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 16'ncı haftanın son maçında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'de 17'nci haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de 18'inci haftanın son maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

