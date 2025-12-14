Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK-Göztepe, Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Trabzonspor-Beşiktaş, Samsunspor-Başakşehir müsabakaları yapılacak.
(Gaziantep/14.30/İstanbul/17.00/Trabzon/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftasına Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor, Erzurumspor FK-Bodrum FK, Van Spor-Ümraniyespor ve Pendikspor-Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Erzurum/13.30/Van/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor-Trabzonspor, Mersinspor-Esenler Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçları oynanacak.
(İzmir/15.30/Mersin/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Emlak Konut-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/Çanakkale/16.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası tamamlanacak; Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İlbank-Aras Kargo ve Galatasaray Daikin-Beşiktaş maçları yapılacak.
(Aksaray/14.00/İstanbul/14.00/16.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 18. haftasına Güneysuspor-İstanbul Gençlik, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Depsaş Enerji As-Altınpost Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.00/Bursa/Muğla/14.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.