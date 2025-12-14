Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,111.00
BTC/USDT
90,163.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK-Göztepe, Fatih Karagümrük-Kocaelispor, Trabzonspor-Beşiktaş, Samsunspor-Başakşehir müsabakaları yapılacak.

(Gaziantep/14.30/İstanbul/17.00/Trabzon/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftasına Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor, Erzurumspor FK-Bodrum FK, Van Spor-Ümraniyespor ve Pendikspor-Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Erzurum/13.30/Van/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor-Trabzonspor, Mersinspor-Esenler Erokspor ve Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İzmir/15.30/Mersin/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Emlak Konut-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Çanakkale/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası tamamlanacak; Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor, Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, İlbank-Aras Kargo ve Galatasaray Daikin-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İstanbul/14.00/16.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 18. haftasına Güneysuspor-İstanbul Gençlik, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Depsaş Enerji As-Altınpost Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Bursa/Muğla/14.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı
Bakan Fidan: Suriye'de, geri dönenlerin yaşamını ve temel hizmetleri sağlayacağı bir altyapıya ihtiyaç var
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: 25 senede geldiğimiz nokta, yedi kattan fazla büyümüş bir Türkiye
İbn Haldun Üniversitesi "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi" törenle açıldı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Bakan Fidan: Suriye'de, geri dönenlerin yaşamını ve temel hizmetleri sağlayacağı bir altyapıya ihtiyaç var

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır

Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet