Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.