Gündem

Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mustafa Mert Karaca  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

