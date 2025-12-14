Dolar
Gündem

Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026'da başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergah, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"36 kilometre uzunluğunda olacak, 12 istasyon inşa edilecek"

Uraloğlu, yalnızca güzergahın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğinin altını çizerek, projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibil ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı çalışma yürüttüklerini aktardı.

Uraloğlu, hatta ilişkin şu bilgiyi verdi:

"YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 36 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Hat kapsamında, YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyon bulunacak. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz."

Bakanlık olarak Ankara'da yaptıkları metro çalışmalarına dikkati çeken Uraloğlu, "Bugüne kadar Bakanlık olarak Ankara'ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettik. Söz konusu hatların yanı sıra Sincan ile Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık." ifadelerine yer verdi.

