Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan tüm uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz." dedi.

Seyit Ahmet Eksik  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan tüm uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da bugün yine istemedikleri gelişmelerin söz konusu olduğunu belirterek, "İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak'ın hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt’in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM’lar yayınladıklarını biliyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldıklarını ve yönettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik, gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir."

