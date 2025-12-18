Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı

Trabzon'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Ekipler, Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde başladıkları denetimlerini, Boztepe ve Pazarkapı Mahallesi'nde yaptı.

Unlu mamuller satışı yapılan fırınlarda incelemede bulunan ekipler, ekmek, simit ve pidelerin gramaj ile fiyatlarını kontrol etti.

İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde bu yıl 1853 firmaya yönelik yapılan denetimlerde 107 bin 448 ürün incelendi.

Denetimlerde 107 firmada 285 aykırılık tespit edilmesi nedeniyle 2 milyon 555 bin 135 lira ceza uygulandı.

