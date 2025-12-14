Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.
Trabzon
Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, uskumru, somon, çipura, tirsi, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.
Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura 500 ve levrek 550 liradan satışa sunuluyor.
Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, bereketli bir sezona devam ettiklerini söyledi.
Tezgahlardaki balık çeşitliliğine değinen Örseloğlu, "Hamsinin yanı sıra istavrit, barbun, yerli uskumru, zargana, çinekop, kafes balıklarımız somon, çipura, levrek var. Vatandaşın hamsiye ilgisi var. Sezon açıldığı günden bugüne çok bereketli geçti. Bundan 10 gün önce hamsiyi çok uygun fiyata 50 liraya satıyorduk. Havaların soğuması ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatı yukarı çıktı. Şu anda kilosunu 100 ila 150 liradan satıyoruz." dedi.
Örseloğlu, hamsiden sonra en çok istavritin satıldığını ifade ederek, "Balık borsa gibidir bugünün fiyatı ile yarının fiyatı bir anda değişir. Bir yukarı çıkar bir aşağı iner. Buna bir şey diyemeyiz. Bugün 100 lira ama aynı fiyatta sabit duracak demek değil. Bunun yukarı çıkacağı zamanlar olacak ama şu an hamsi 100 liranın altına düşmez." ifadesini kullandı.
Balıkçı Kadir Pınar da tezgahlarda hamsinin azaldığını istavritin ise arttığını belirtti.
Samsun'da hamsinin kilogramı 150 liradan satılıyor
Samsun'da ise Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı ortalama 150 liradan satışa sunuluyor.
Denizden bol hamsi avlanmasıyla tezgahlardaki fiyatların inmesi Saathane Meydanı'ndaki balıkçıları hareketlendirdi.
Balık alışverişinde kentte ilk akla gelen merkez olarak kabul edilen meydanda hamsi ortalama kilogram fiyatı 150 liradan satılıyor.
Balıkçı tezgahlarında levrek 250, deniz levreği ise 400 liradan satışa sunuluyor. Çipura 500, somon 300, uskumru 150, alabalık 200, yayın 250, istavrit 120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan etiketleniyor.