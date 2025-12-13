Dolar
Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, amatör kulüplere malzeme yardım törenine katıldı.

Duyğu Avunduk  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği

Trabzon

Kulübün açıklamasına göre Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen törene, Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile kulüp başkanlarının da yer aldığı törende, bordo-mavili kulüp tarafından 92 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

Kulüp yetkilileri ise Doğan'a destekleri dolayısıyla çeşitli hediyeler verdi.

