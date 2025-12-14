Dolar
Sağlık

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği

Trabzon'da kas iskelet sistemi şikayetleriyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvuran hastalar, Platelet Rich Plasma (PRP) olarak bilinen işlemle şikayetlerinden kurtuluyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Başhekim Uzm. Dr. Erhan Özdemir, AA muhabirine, Maçka ilçesindeki Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin 2011'de hizmete alındığını söyledi.

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında bölgeye hizmet verdiğini belirten Özdemir, bu kapsamda ilerleyen dönemlerde hastaneye yeni teknolojileri ve tedavileri kazandırmak istediklerini ifade etti.

Özdemir, hastanede verilen yeni hizmetlerden birinin de PRP uygulaması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son yılların gözde ve etkili tedavisi olan PRP uygulamasını hastanemizde başlatmış bulunmaktayız. PRP, omuz, eklem, diz ve travmaya bağlı tüm ağrılar ile spor yaralanmalarında kolay uygulanabilen fakat etkili bir yöntemdir. Hastanemizde son 2 aydan beri bu uygulama başlatılmıştır. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kapımız açıktır."

"PRP işleminde alerji ihtimali bulunmuyor"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cemil Güner de PRP'nin hastanın kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından zengin plazmanın hasarlı dokuya enjeksiyon yoluyla uygulanması işlemi olduğunu söyledi.

PRP işleminin de diğer kas iskelet sistemine yönelik enjeksiyonlar gibi ultrasonografi görüntüleme eşliğinde yapıldığını belirten Güner, PRP'yi hastanın ağrı ve fonksiyonel durumu üzerine olumlu etkilerini düşünerek planladıklarını kaydetti.

Güner, PRP tedavisini daha çok kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullandıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle omuz, diz, kalça eklemi, dirsek ve topuk bölgesindeki bazı rahatsızlıklarda kullanıyoruz. Onun dışında birtakım yumuşak doku enflamasyonları süreçlerinde de kullanıyoruz. Yine tenisçi, golfçü dirseği dediğimiz bazı rahatsızlıklarda da çok yaygın olarak kullanıyoruz."

Yaklaşık 20 dakika süren PRP işleminde alerji ihtimalinin olmadığını belirten Güner, işlemin hastaların tedavi süreçlerinde uzamaya yol açmadan seanslar halinde uygulandığını sözlerine ekledi.

