logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaştı

Trabzonspor, şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaştığını duyurdu.

Enes Sansar  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Trabzonspor, şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaştı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Oğuz İçecek Gıda San. ve Tic. AŞ arasında içerisinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, 'SARIYER KOLA' markası ile profesyonel takımımızın şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Oğuz İçecek AŞ şort arkası reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize KDV dahil 23,5 milyon lira ödeme yapacaktır."​​​​​​​

