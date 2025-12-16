Padişahların hayatını Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde öğreniyorlar
Trabzon'da 2016'da hayata geçirilen "Kanuni Evi Gezi Etkinlikleri Projesi" kapsamında yaklaşık 50 bin ortaokul öğrencisi, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde padişahların hayatlarını ve başarılarını öğrendi.
Trabzon
Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 2016'da hazırlanan projeyle, sosyal bilgiler dersi kapsamında 7. sınıf öğrencilerine milli tarih bilincinin kazandırılması amaçlanıyor.
Ortahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'ne haftanın 3 günü 18 ilçeden gelen öğrencilere, proje koordinatörü Firuzan Turan tarafından Osmanlı İmparatorluğu padişahlarına ilişkin bilgiler aktarılıyor.
Burada 36 padişahı, kostümleri ve kişisel özelliklerini anlatan materyallerle tanıma fırsatı bulan öğrenciler, aynı zamanda padişah kostümleri giyerek adeta tarihe yolculuk yapıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AA muhabirine, öğrencilerin geçmişten geleceğe bağlantı kurmalarını sağlamak ve tarih şuurunu geliştirmek amacıyla projenin hazırlandığını söyledi.
Uygun, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde öğrencilerin öz güvenli şekilde kendi tarih bilinçlerini oluşturduğunu ifade etti.
Projenin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu şekilde yürütüldüğünü dile getiren Uygun, 7. sınıf öğrencilerinin 2016'dan bu yana kültür evini ziyaret ettiğini bildirdi.
Uygun, öğrencilerin burada Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın balmumundan yapılan heykellerini de gördüğünü belirtti.
"Öğrencilerimizle güzel anılar biriktirdik"
Proje koordinatörü Turan ise öğrencileri şehrin köklü tarihiyle buluşturmayı amaçlayan eğitim ve kültür yolculuğunun ilk durağının Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi olduğunu söyledi.
Trabzon'un 4 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Turan, kültür evinde bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrenciyi ağırladıklarını ifade etti.
Projenin ilgi görmesi ve olumlu yönleri nedeniyle halen sürdüğünü anlatan Turan, şunları kaydetti:
"Bu sene ayrıca Fatih Camisi, Gülbahar Hatun, surlar, müzeler, Muhibbi Edebiyat Müzesi de gezi lokasyonuna girdi. Böyle bir kültür ve tarih yolculuğunda ilk durağımız Kanuni evi. Buraya gelen öğrencilere tarihi bilgileri veriyoruz. Daha sonra küçük adımlarla beraber Gülbahar Hatun'un zarafetiyle tanışmaya gidiyoruz. Fatih Camisi'nde tarihi bir sayfa açıyoruz. Surların sessiz tanıklığını onlarla beraber deneyimlemeye çalışıyoruz. Böyle bir tarih yolculuğunda öğrencilerimizle beraber güzel anılar biriktirdik."
Kavaklı Ortaokulu öğrencisi Ecrin Altın da Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nin farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Sınıfta öğrendiklerimizin yanı sıra farklı şeyler yaşadık. Bu kıyafetleri giyerek o döneme gitmiş gibi hissettik." dedi.
Öğrencilerden Muhammet Rüzgar Bulut ise proje kapsamında birçok önemli bilgi edindiklerini söyleyerek, padişahların vefatlarının kendisini etkilediğini dile getirdi.