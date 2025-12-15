Dolar
42.70
Euro
50.18
Altın
4,345.99
ETH/USDT
3,144.30
BTC/USDT
89,888.00
BIST 100
11,453.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı 14 milyon 461 bin 898 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 327 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhracattan 14 milyon 461 bin 898 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 717 ton karşılığı 13 milyon 548 bin 674 dolarlık hamsi dış satımı yapılmıştı. Böylece hamsi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 22, değerde yüzde 7 arttı." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığına işaret ederek, Belçika, Fransa ve Almanya'nın en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler olduğunu belirtti.

Belçika'ya ocak-kasım öneminde 4 milyon 340 bin 982 dolarlık hamsi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, Belçika'yı 4 milyon 158 bin 532 dolarla Fransa, 2 milyon 31 bin 257 dolarla Almanya'nın takip ettiğini dile getirdi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını, hedeflerinin geçen yılın rakamlarını aşarak hamsi ihracatını üst seviyelere taşımak olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı: Türkçe, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır
Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
Azalan yağışlarla su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
"Doğu Marmara'nın can damarı" Sapanca Gölü kuraklık nedeniyle tehdit altında
Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Benzer haberler

Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

Türkiye'den 11 ayda 14,4 milyon dolarlık hamsi ihracatı yapıldı

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği

Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği

Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği
Trabzonspor'da "bordo-mavi başarı" birlikteliği

Trabzonspor'da "bordo-mavi başarı" birlikteliği
Arı ürünleri araştırmaları "KTÜ APİMER" çatısı altında sürdürülecek

Arı ürünleri araştırmaları "KTÜ APİMER" çatısı altında sürdürülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet