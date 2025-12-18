Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Konya İl Tanıtım Günleri"nde konuşuyor.
Ekonomi

ABD'de enflasyon kasımda beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
ABD'de enflasyon kasımda beklentilerin altında gerçekleşti

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti kasımda, eylül ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri ise enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Ülkede TÜFE kasımda yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydetti. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında

Barınma maliyetleri, kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 arttı. Enerji endeksi kasımda 2 aylık dönemde yüzde 1,1, gıda endeksi de yüzde 0,1 yükseldi.

Endekslerde kasımda yıllık bazdaki artış ise barınma için yüzde 3, enerji için yüzde 4,2 ve gıda için yüzde 2,6 oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı.

Çekirdek enflasyona dair piyasa beklentileri, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artması yönündeydi.

Hükümetin kapanması dolayısıyla ekim ayı TÜFE raporu açıklanmamıştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ödenek kesintisi nedeniyle Ekim 2025 dönemine ait veri toplayamadığını duyurdu.

Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sonucunda federal hükümetin 1 Ekim'de başlayan 43 günlük kapanması, resmi ekonomik veri akışını da aksatmıştı.

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri gecikmeli açıklanırken ekim ayına dair TÜFE raporunun yayımlanmayacağı bildirilmişti.

