Dünya

Macron, Fransa'nın AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını imzalamaya hazır olmadıklarını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan ve Fransız çiftçilerin karşı çıktığı serbest ticaret anlaşmasını imzalamaya hazır olmadıklarını belirtti.

Şeyma Yiğit  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Macron, Fransa'nın AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını imzalamaya hazır olmadıklarını söyledi

Ankara

Macron, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zirve kapsamında öncelikli konularından birinin; Ukrayna’nın yeniden inşası ve savaşın finansmanı olacağını dile getiren Macron, bu bağlamda Avrupa’da dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına ilişkin önemli müzakerelerin olduğunu hatırlattı.

Macron, zirvede ele alınacak önemli konulardan bir diğerinin de AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşması olduğunu söyledi.

Fransa’da artan çiftçi eylemlerine atıfta bulunan Macron, "Gösteri yapan çiftçilerimize, en başından bu yana Fransa’nın bu konudaki tutumunun net olduğunu söyleyeceğim. MERCOSUR konusunda, mevcut haliyle bu (anlaşmanın) yeterli olmadığını ve imzalanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Macron, AB ile MERCOSUR arasında onay sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasında bazı şartların sağlanmadığına ve ürün kontrolleri konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret ederek, ülkesinin mevcut haliyle bu anlaşmayı imzalamaya hazır olmadığını vurguladı.

Bu tutumlarının "Avrupa'nın tutarlılığı, tarımını ve üreticilerini koruyan bir Avrupa ile ilgili" olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, MERCOSUR serbest ticaret anlaşması bağlamında Avrupalı çiftçilerin lehine "acil durum freni" olarak nitelediği güvence maddelerinin ve çevresel-sağlık standartları açısından da karşılıklılığının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, bu kapsamda anlaşma üzerinde Komisyon ile Avrupa Parlamentosu arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve "iyi yönde ilerlemeler" katedildiğini kaydetti.

