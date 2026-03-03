AB, gündeminin merkezine rekabetçiliği koydu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ekonomisinin küresel rekabette güçlü kalmasının vatandaşların refahı ve sosyal modelin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.
Brüksel
Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa İstihdam ve Sosyal Haklar Forumu'nda konuştu.
"Hızla değişen bir dünyada Avrupa ekonomisi, ancak rekabetçi kaldığı takdirde halkına hizmet edebilir." diyen von der Leyen, rekabetçiliğin vatandaşların refahını desteklediğini ve sosyal modelin devamını sağladığını anlattı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Von der Leyen, yapay zeka ve dijital teknoloji alanında küresel devlerle rekabet edebilmeleri gerektiğine işaret ederek, stratejik endüstrileri Avrupa'da tutmalarının önemini vurguladı.
Güçlü bir sosyal Avrupa'nın güçlü bir ekonomik temele ihtiyaç duyacağını belirten von der Leyen, "Rekabet gücünü gündemimizin merkezine koyuyoruz." diye konuştu.
Von der Leyen, "Bugün birçok kişi Avrupa'nın rekabet gücü konusunda endişeli. Şirketler yeniden yapılanıyor. Sektörler, genellikle devlet tarafından yoğun bir şekilde desteklenen rakiplerden gelen yoğun küresel rekabetle karşı karşıya kalıyor. Birçok Avrupalı, yapay zekanın geleceklerini nasıl etkileyeceğini soruyor. Derin ve hızlı bir dönüşümle karşı karşıyayız. Bu nedenle, değişimin hızının önünde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
AB'nin bu süreçte Tek Pazarı tamamlaması, becerilere ve nitelikli işlere yatırım yapması gerektiğini anlatan von der Leyen, "İşçilerin başka bir üye ülkede çalışmak istediklerinde karşılaştıkları engelleri kaldırmalıyız. Serbest dolaşım bir haktır, ancak gereksiz bürokrasi tarafından engellenmektedir." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da konut krizi
Von der Leyen, Avrupa'da uygun fiyatlı konut krizinin önemine işaret ederek, "Bir ev sadece dört duvar ve bir çatıdan ibaret değildir. Güvenlik, sıcaklık, aile ve arkadaşlar için bir yerdir. Aidiyettir. Ancak bugün çok sayıda Avrupalı için ev bir kaygı kaynağı haline geldi. Borç veya belirsizlik anlamına geldi." dedi.
Avrupa genelinde konaklama eksikliği nedeniyle üniversite kontenjanlarını dolduramayan öğrenciler, yaşayacak yeri karşılayamadıkları için aile kurmayı erteleyen çiftler, hizmet verdikleri topluluklarda yaşayamayan hemşire ve itfaiyeciler olduğunu anımsatan von der Leyen, "Bu, her düzeyde eylem gerektiriyor. Uygun fiyatlı konut eylem planımızın amacı da budur. Fiyatları yükselten kısa vadeli kiralamaları sınırlamak istiyoruz. Planlama ve izin süreçlerindeki gereksiz engelleri kaldırıyoruz." diye konuştu.
Von der Leyen, uzun vadeli bütçelerinde, AB fonlarının uygun fiyatlı konutlara yönlendirilmesini kolaylaştıracaklarını belirterek, "Bugün Avrupa'da bir milyondan fazla insanın dönecek bir evi yok. Bunu kabul edemeyiz. Herkes güvenli bir yuvaya sahip olmayı hak ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.