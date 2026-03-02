Dolar
Dünya

AB, enerji arz güvenliği endişesi taşımıyor

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, "AB için acil bir enerji arz güvenliği endişesi bulunmamaktadır." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin birliğin enerji arz güvenliğini etkilemesini beklemiyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da genişleyen çatışma ortamının birliğin enerji arz güvenliğine etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakın takip ettiklerine işaret eden Itkonen, "Analizimize göre, AB için acil bir enerji arz güvenliği endişesi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Itkonen, AB üyesi ülkelerden ulusal değerlendirmelerini bugün sonuna kadar paylaşmalarını istediklerini belirterek, "Önümüzdeki 48 saat içinde bir petrol koordinasyon grubu toplayacağız." dedi.

Mevcut enerji fiyatları hakkında yorum yapamayacağına dikkati çeken Itkonen, enerji ürünleri fiyatlarını uzun vadede küresel ulaşım rotalarının ve ulaşım modellerinin şekillendireceğini aktardı.

Itkonen, "Mevcut durumda AB yer altı doğal gaz depolama kapasitemiz yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Bu, AB'nin kış sonunu yeterli seviyelerde belirlemesi ve gelecek yaz yeniden dolum sağlaması için gereken sınırlar dahilinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal gazda acil bir önlem almıyoruz." diyen Itkonen, "Bu gibi durumlarda, bir kıtlık veya acil bir durum söz konusu değil. Gaz ithalatımız oldukça çeşitlendirilmiş durumda." diye konuştu.

Öte yandan, AB’nin doğal gaz koordinasyon grubu, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisini değerlendirmek üzere 4 Mart'ta toplanacak.

AB, sıvılaştırılmış doğal gazının yüzde 60’a yakınını ABD’den, önemli bir kısmını da çatışmalardan etkilenen bölgeden temin ediyor.

AB, enerji arz güvenliği endişesi taşımıyor

