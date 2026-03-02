Dolar
Dünya

BM, Orta Doğu'daki çatışmalar ve buna bağlı yerinden edilmelerin artmasından endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasından, bunun siviller üzerindeki etkisinden ve bölgedeki yerinden edilmelerin artmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
BM, Orta Doğu'daki çatışmalar ve buna bağlı yerinden edilmelerin artmasından endişeli

Cenevre

BMMYK, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasından, bunun siviller üzerindeki etkisinden ve bölgedeki yerinden edilmelerin artmasından derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırılardan etkilenen birçok ülkenin halihazırda milyonlarca mülteciyi ve ülke içinde göç edilmiş kişiyi barındırdığı belirtilen açıklamada, daha fazla şiddetin, insani yardım kapasitelerini aşma ve ev sahibi topluluklar üzerinde ek baskı oluşturma riski taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin diyalog ve gerilimin azaltılması, insan haklarına saygı, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka tam uyulması yönündeki acil çağrısını yineliyoruz." denildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

