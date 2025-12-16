Dolar
42.70
Euro
50.23
Altın
4,309.03
ETH/USDT
2,923.80
BTC/USDT
87,400.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Fransa'da Lafarge davası

Fransa'da Lafarge davasında sanıklar hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talebi

Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada savcılık, sanıklar hakkında 18 ay ile 8 yıl arasında hapis cezası talep etti.

Esra Taşkın  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Fransa'da Lafarge davasında sanıklar hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talebi

Paris

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada savcılık, sanıklar hakkında 18 ay ile 8 yıl arası hapis cezası talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savcılık, Lafarge'ın en yüksek para cezası olan 1 milyon 125 bin avro para cezasına çarptırılmasını, firmanın yaklaşık 30 milyon avroya denk gelen mal varlığına kısmen el konulması ve mahkeme masraflarının tamamını ödemesini istedi.

Firmanın eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont için 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezaları ve hayat sigortasına da el konulması talep edildi.

Lafarge'ın Operasyonlardan Sorumlu eski Müdür Yardımcısı Christian Herrault ve firmanın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2008-2014 yılları arasındaki CEO'su Bruno Pescheux hakkında ise 5 yıl hapis ile 225 bin avro para cezası istendi.

Savcılığın istekleri arasında, Pescheux, Herrault ve Lafont'un ticaret sektöründe çalışmasına yasak getirilmesi de bulunuyor.

LCS'nin 2014-2016 yılları arasındaki eski CEO'su Frederic Jolibois için 2 yıl ertelenmiş toplam 3 yıl hapis ve 80 bin avro para cezaları istendi.

Savcılığın talepleri arasında, Herrault, Pescheux ve Jolibois'nın mal varlığının belirli bir miktarına el konulması da yer aldı.

Lafarge ile bölgedeki silahlı ve terör örgütleri arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli Firas Tlass için 8 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası, bölgedeki silahlı örgütlere bağlı hammadde tedarikçileri arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli Amro Talep için ise 3 yıl hapis ve 60 bin avro para cezası verilmesi talep edildi. Savcılık, bu 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Savcılık, Lafarge'ın eski güvenlik personeli Norveçli Jacob Waerness'in 18 ay hapis ve 20 bin avro para cezasına, firmanın bir diğer eski güvenlik personeli olan Ürdünlü Ahmad Al Jaloudi'nin ise 2 yıl hapis ve 4 bin avro para cezasına çarptırılması talep etti.

Terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle firmanın eski 4 yöneticisi ve firma için 4 milyon 570 bin avro gümrük cezası verilmesi istendi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığında (PNAT) Başsavcı Yardımcısı Aurelie Valente, Lafont'un Suriye'deki iç savaş sırasında çimento fabrikalarının faaliyetlerini sürdürme kararını her ay yenilediğini kaydetti.

Valente, "(Lafarge için) DEAŞ, bir ticaret ortağı haline geldi. Lafont Bey bunu biliyordu ve onaylıyordu." ifadesini kullanarak, davada tüzel kişi sıfatıyla Lafarge'a yöneltilen suçlamaların firma adına hareket eden ve ondan maaş alan kişiler tarafından işlendiğini belirtti.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor

Benzer haberler

Fransa'da Lafarge davasında sanıklar hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talebi

Fransa'da Lafarge davasında sanıklar hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talebi

PFDK'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni cezalar

Adalet Bakanı Tunç: Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin cezaların artırılması için çalışma başlatıldı

Fransa'da eski başbakan Philippe’in "sömürgeleştirme suç değildir" ifadeleri kamuoyunda tepki topladı

Fransa'da eski başbakan Philippe’in "sömürgeleştirme suç değildir" ifadeleri kamuoyunda tepki topladı
Intel, AB rekabet kararına karşı açtığı davayı kaybederken, para cezasının indirilmesini sağladı

Intel, AB rekabet kararına karşı açtığı davayı kaybederken, para cezasının indirilmesini sağladı
Tunceli'de kaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi

Tunceli'de kaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet