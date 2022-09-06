Dolar
Fransa'da Lafarge davası

Fransız çimento devi Lafarge ve şirketin 4 eski yöneticisi, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütünü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanacak.

Fransız çimento devi Lafarge ve şirketin 4 eski yöneticisi, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütünü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanacak.

Fransız Yargıtayı, Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortaklık" soruşturmasının devamını onadı

Lafarge soruşturmasına ilişkin karar 7 Kasım'da belli olacak

Fransız istihbaratının DEAŞ'a finansman sağladığı dönemde Lafarge'a sızmış olduğu iddiası

DEAŞ'ın öldürdüğü ABD'li askerlerin aileleri, örgüte yardımını itiraf eden Fransız şirket Lafarge'a dava açtı

DEAŞ’a yardımını itiraf eden Lafarge’ın Fransa’daki davanın sivil tarafı AA’ya konuştu

ABD’de tamamlanan “Lafarge’ın DEAŞ’a yardım davası” Fransa’da hala soruşturma aşamasında

Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
Mahkemenin "DEAŞ'a yardım" suçlamasını kabul eden Lafarge kararından öne çıkan noktalar
19.10.2022

Mahkemenin "DEAŞ'a yardım" suçlamasını kabul eden Lafarge kararından öne çıkan noktalar

ABD'de hakkındaki terör örgütü “DEAŞ’a yardım etme” suçlamasını kabul eden Fransız çimento şirketi Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödeyecek.

ABD'li bölge savcısı: Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı
18.10.2022

ABD'li bölge savcısı: Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı

New York Bölge Savcısı Breon Peace, Fransız çimento şirketinin terör örgütü DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.

Lafarge, DEAŞ'a yardım yaptığını kabul etti
18.10.2022

Lafarge, DEAŞ'a yardım yaptığını kabul etti

ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.

Lafarge, DEAŞ'ın Paris saldırıları sorumlusu ile istişarelerde bulunuyordu
07.09.2022

Lafarge, DEAŞ'ın Paris saldırıları sorumlusu ile istişarelerde bulunuyordu

The Factory (Fabrika) belgeselinin yönetmeni Abdulkadir Karakelle, Suriye'deki çimento fabrikası DEAŞ'ın eline geçtiği dönemde fabrikayla ilgili toplantılara Paris saldırılarını yöneten sözde DEAŞ sorumlusunun da katıldığını söyledi.

Fransız Lafarge'ın DEAŞ'e finansman sağlamakla suçlandığı davanın akıbeti sorgulanıyor
06.09.2022

Fransız Lafarge'ın DEAŞ'e finansman sağlamakla suçlandığı davanın akıbeti sorgulanıyor

Fransız çimento devi Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini sürdürebilmek için terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla başlayan davaya ilişkin yargılanma sürecine ne zaman geçileceği hala belirsizliğini koruyor.

