Fransa'da Lafarge davası
Fransız çimento devi Lafarge, terör örgütünü finanse etmekten yargılanacak
Fransız çimento devi Lafarge ve şirketin 4 eski yöneticisi, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında terör örgütünü finanse ettikleri gerekçesiyle yargılanacak.
Fransız Yargıtayı, Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortaklık" soruşturmasının devamını onadıFransız Yargıtayı, Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortaklık" soruşturmasının devamını onadı
DEAŞ'ın öldürdüğü ABD'li askerlerin aileleri, örgüte yardımını itiraf eden Fransız şirket Lafarge'a dava açtı
Mahkemenin "DEAŞ'a yardım" suçlamasını kabul eden Lafarge kararından öne çıkan noktalar
ABD'de hakkındaki terör örgütü “DEAŞ’a yardım etme” suçlamasını kabul eden Fransız çimento şirketi Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödeyecek.
ABD'li bölge savcısı: Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı
New York Bölge Savcısı Breon Peace, Fransız çimento şirketinin terör örgütü DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.
Lafarge, DEAŞ'a yardım yaptığını kabul etti
ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.
Lafarge, DEAŞ'ın Paris saldırıları sorumlusu ile istişarelerde bulunuyordu
The Factory (Fabrika) belgeselinin yönetmeni Abdulkadir Karakelle, Suriye'deki çimento fabrikası DEAŞ'ın eline geçtiği dönemde fabrikayla ilgili toplantılara Paris saldırılarını yöneten sözde DEAŞ sorumlusunun da katıldığını söyledi.
Fransız Lafarge'ın DEAŞ'e finansman sağlamakla suçlandığı davanın akıbeti sorgulanıyor
Fransız çimento devi Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini sürdürebilmek için terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla başlayan davaya ilişkin yargılanma sürecine ne zaman geçileceği hala belirsizliğini koruyor.