Dolar
16.52
Euro
17.71
Altın
1,853.87
ETH/USDT
1,766.30
BTC/USDT
29,474.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor
logo
Spor

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakibi Dursun Özbek'e davet

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.

Emre Doğan   | 03.06.2022
Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakibi Dursun Özbek'e davet

İstanbul

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın yakın geçmişini doğru tahlil etmek, güncel durumu eksiksiz anlamak ve kulübümüzün önündeki fırsatları, riskleri ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere 11 Haziran 2022 seçimleri öncesi iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı olarak Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor, dilediği tarihte karşılıklı gündemi ve geleceği konuşmak, Galatasaraylıları aydınlatmak arzumu paylaşmak istiyorum. Bu konuda kulübümüzün en yüksek ve bağımsız istişare kurulu olan divan kurulumuzun gerekli koordinasyon için inisiyatif almasını temenni ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi
Van merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler yıl sonuna kadar süre istiyor

Benzer haberler

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakibi Dursun Özbek'e davet

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakibi Dursun Özbek'e davet

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Anadolu Efes ile oynanan maçta organizasyon bozukluğu vardı

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, 3 Haziran'da projelerini açıklayacak

Dursun Özbek: Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimiz

Dursun Özbek: Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimiz
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski: Ben gerçek bir aslanım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski: Ben gerçek bir aslanım
Süper Lig yayın gelirinde şampiyon Fenerbahçe

Süper Lig yayın gelirinde şampiyon Fenerbahçe