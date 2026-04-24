Bakan Bolat: Transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki vergi indirimini yüzde 100'e çıkarıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında yaptığı değerlendirmelerin, sanayicilerin ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Program kapsamında atılan adımların, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi avantajlarını genişletiyor, transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarındaki yüzde 50 vergi indirimini yüzde 100'e çıkarıyoruz. Bu muafiyet, İstanbul Finans Merkezi dışında da geçerli hale geliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançların yüzde 95'i, 20 yıl boyunca vergiden istisna ediliyor. Yurt dışına hizmet veren girişimcilerin vergi istisnasını da yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıyoruz. 'Tek Durak Büro' ve 'Terminal İstanbul' projeleriyle yatırımcı dostu bir ekosistem kurarken, nitelikli personele ücret istisnası da getiriyoruz. Bu adımlarla küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik ediyor, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz."