ABD "İran bağlantısı" iddiasıyla 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ile bağlantılı" çok sayıda kripto para cüzdanına yaptırım uygulanmasıyla 344 milyon dolar değerinde kripto paranın dondurulduğunu bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik Öfke" kapsamında Tahran'ın fon üretme, transfer etme ve ülkeye geri getirme kabiliyetini sistematik olarak zayıflatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) "İran ile bağlantılı" çok sayıda kripto cüzdanına yaptırım uyguladığını belirten Bessent, bu durumun 344 milyon dolar değerindeki kripto paranın dondurulmasıyla sonuçlandığını kaydetti.

Bessent, "Tahran'ın ülke dışına çıkarmak için çaresizce çabaladığı paranın izini sürecek ve rejimle bağlantılı tüm finansal can damarlarını hedef alacağız." ifadesini kullandı.

Yaptırımlarla yenilikçi teknolojilerin kötüye kullanımı da hedef alınıyor

Hazine Bakanlığının bilgilendirme notuna göre, bir yetkili konuya ilişkin, "Ekonomik Öfke" kapsamında paravan şirketler gibi geleneksel yaptırım delme araçlarının yanı sıra dijital varlıklar gibi yenilikçi teknolojilerin kötüye kullanımının da hedef alındığını belirtti.

Blockchain analiz uzmanlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda ABD'nin İran ile maddi bağlantılara işaret eden bulgular tespit ettiğini öne süren yetkili, bunlar arasında İran'daki kripto para borsalarıyla doğrulanmış işlemlerle İran Merkez Bankası ile bağlantılı cüzdanlarla etkileşime giren aracı adresler üzerinden gerçekleştirilen bir dizi işlemin yer aldığını aktardı.

Yetkili, İran Merkez Bankasının dijital varlıklar kullanarak sınır ötesi işlemlerdeki rolünü gizlemek için giderek daha karmaşık yöntemlere başvurduğunu iddia ederek, bu çabaların riyali istikrara kavuşturma ve giderek daha kısıtlayıcı hale gelen bir ortamda uluslararası ticareti kolaylaştırma amacı taşıdığını savundu.

İran ile ilgili yeni yaptırımlara gidildi

OFAC bugün ayrıca, İran'ın en büyük müşterilerinden biri olan ve milyarlarca dolar değerinde İran petrolü satın almış Çin merkezli bağımsız rafineri Hengli Petrochemical'ı da yaptırım listesine aldı.

Buna ek olarak OFAC, İran'ın "gölge filosu" ile bağlantılı yaklaşık 40 denizcilik şirketi ve gemiyi de yaptırım listesine ekledi.