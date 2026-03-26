Dolar
44.35
Euro
51.25
Altın
4,389.16
ETH/USDT
2,046.20
BTC/USDT
68,472.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İran Milli Futbol Takımı, Antalya'da kamp yapıyor

Süleyman Elcin  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Antalya

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren İran Milli Futbol Takımı, otelin sahasında antrenman yaptı.

Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Futbolcular, istasyon çalışması yaptıktan sonra iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

İran Milli Futbol Takımı, yarın Mardan Stadı'nda Nijerya, 31 Mart Salı günü ise Kosta Rika ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 1 Nisan'da Antalya'dan ayrılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet