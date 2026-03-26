Trendyol 1. Lig'de 4 takım teknik direktörünü değiştirmedi

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda sadece Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK, teknik direktör değişikliğine gitmedi.

Ali Korkmaz  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Süper Lig'e yükselme mücadelesinin devam ettiği ligde her sezon olduğu gibi bu yıl da takımlar, kötü sonuçların ardından teknik ekiplerinden değişikliğe gitmeyi tercih etti.

Lider Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta, üçüncü sırada yoluna devam eden Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, beşinci Sipay Bodrum FK'de Burhan Eşer ve yedinci sıradaki Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer alıyor.

Bu isimlerden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçen sezondan beri görevlerini sürdürüyor.

Ligde Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor, Boluspor ve Sakaryaspor'da 4, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Özbelsan Sivasspor, Serikspor ve SMS Grup Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Atko Group Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, İmaj Altyapı Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.

İki takımdan birden görev yapanlar

Bu sezon 1. Lig'de görev yapan teknik direktörlerden 7'si iki takımda birden görev yaptı. Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ve Özbelsan Sivasspor'u, Hakan Kutlu, İmaj Altyapı Vanspor ve Sakaryaspor'u, Çağdaş Çavuş ise Alagöz Holding Iğdır FK ve Arca Çorum FK'yi çalıştırdı.

Daha önce Amed Sportif Faaliyetler'u çalıştıran Sinan Kaloğlu halen Atko Group Pendikspor'un başında yer alıyor. Kaloğlu'ndan önce Atko Group Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar, Acar Çorum FK'de görevini sürdürüyor. Osman Zeki Korkmaz, Özbelsan Sivasspor'un ardından İmaj Altyapı Vanspor'un başına geçti. Mustafa Dalcı da Manisa FK'den sonra Sakaryaspor'da görevine devam ediyor.

Teknik direktörler

Ligde şu ana kadar geçici isimler dışında takımlarda görev yapan teknik direktörler şöyle:

Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt

Alagöz Holding Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman

Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal

Arca Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar

Atakaş Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün

Atko Group Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu

Bandırmaspor: Mustafa Gürsel

Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya

Eminevim Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak

Erzurumspor FK: Serkan Özbalta

Esenler Erokspor: Osman Özköylü

İmaj Altyapı Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz

İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak

Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş

Özbelsan Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir

Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı

Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran

Sipay Bodrum FK: Burhan Eşer

SMS Grup Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin

