Trendyol 1. Lig'de 4 takım teknik direktörünü değiştirmedi

İzmir
Süper Lig'e yükselme mücadelesinin devam ettiği ligde her sezon olduğu gibi bu yıl da takımlar, kötü sonuçların ardından teknik ekiplerinden değişikliğe gitmeyi tercih etti.
Lider Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta, üçüncü sırada yoluna devam eden Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, beşinci Sipay Bodrum FK'de Burhan Eşer ve yedinci sıradaki Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu isimlerden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçen sezondan beri görevlerini sürdürüyor.
Ligde Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor, Boluspor ve Sakaryaspor'da 4, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Özbelsan Sivasspor, Serikspor ve SMS Grup Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Atko Group Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, İmaj Altyapı Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.
İki takımdan birden görev yapanlar
Bu sezon 1. Lig'de görev yapan teknik direktörlerden 7'si iki takımda birden görev yaptı. Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ve Özbelsan Sivasspor'u, Hakan Kutlu, İmaj Altyapı Vanspor ve Sakaryaspor'u, Çağdaş Çavuş ise Alagöz Holding Iğdır FK ve Arca Çorum FK'yi çalıştırdı.
Daha önce Amed Sportif Faaliyetler'u çalıştıran Sinan Kaloğlu halen Atko Group Pendikspor'un başında yer alıyor. Kaloğlu'ndan önce Atko Group Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar, Acar Çorum FK'de görevini sürdürüyor. Osman Zeki Korkmaz, Özbelsan Sivasspor'un ardından İmaj Altyapı Vanspor'un başına geçti. Mustafa Dalcı da Manisa FK'den sonra Sakaryaspor'da görevine devam ediyor.
Teknik direktörler
Ligde şu ana kadar geçici isimler dışında takımlarda görev yapan teknik direktörler şöyle:
Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt
Alagöz Holding Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman
Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal
Arca Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar
Atakaş Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün
Atko Group Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu
Bandırmaspor: Mustafa Gürsel
Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya
Eminevim Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak
Erzurumspor FK: Serkan Özbalta
Esenler Erokspor: Osman Özköylü
İmaj Altyapı Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz
İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak
Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş
Özbelsan Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir
Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı
Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran
Sipay Bodrum FK: Burhan Eşer
SMS Grup Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin