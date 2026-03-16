ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları nedeniyle 243 bin hektarlık alan kül oldu.
Ankara
ABC News'ün haberine göre Nebraska, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Eyaletin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar sonucu 243 bin hektarlık alan zarar gördü.
Alevlerin kontrol altına alınamadığını belirten yetkililer, şiddetli fırtınaya bağlı olumsuz hava koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.
Vali Jim Pillen, 14 Mart'ta olağanüstü hal ilan etmiş, Nebraska'da konuşlu Ulusal Muhafızları itfaiyecilere destek vermek üzere görevlendirmişti.
Pillen, orman yangınları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.