Dolar
44.18
Euro
50.76
Altın
4,986.80
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
73,440.00
BIST 100
12,893.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları nedeniyle 243 bin hektarlık alan kül oldu

ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları nedeniyle 243 bin hektarlık alan kül oldu.

Dilara Karataş  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları nedeniyle 243 bin hektarlık alan kül oldu Fotoğraf: Arşiv

Ankara

ABC News'ün haberine göre Nebraska, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Eyaletin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar sonucu 243 bin hektarlık alan zarar gördü.

Alevlerin kontrol altına alınamadığını belirten yetkililer, şiddetli fırtınaya bağlı olumsuz hava koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Vali Jim Pillen, 14 Mart'ta olağanüstü hal ilan etmiş, Nebraska'da konuşlu Ulusal Muhafızları itfaiyecilere destek vermek üzere görevlendirmişti.

Pillen, orman yangınları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet