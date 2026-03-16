Dolar
44.18
Euro
50.76
Altın
4,990.52
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
73,440.00
BIST 100
12,888.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Çin, Trump'ın Hürmüz Boğazı için kurmayı planladığı koalisyona katılma konusunda çekimser

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi taşımacılığının sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurmayı planladığı uluslararası koalisyona katılma konusunda çekimser olduğunun işaretini verdi.

Emre Aytekin  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Çin, Trump'ın Hürmüz Boğazı için kurmayı planladığı koalisyona katılma konusunda çekimser

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında AA muhabirinin, Çin'in söz konusu koalisyona katılmak için çağrı alıp almadığı, çağrı alması halinde gemilerini Boğaz'a gönderip göndermeyeceğine yönelik sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda yaşanan gerilimin uluslararası mal ve enerji nakil hattını olumsuz etkilediğini, bölgesel ve küresel barış ile istikrara zarar verdiğini ifade eden Sözcü Lin, şunları kaydetti:

"Çin, bir kez daha tüm taraflara askeri operasyonlara son verme, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeye daha büyük bir darbe vurmasını engelleme çağrısı yapıyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lin, ABD'den böyle bir koalisyona katılma talebinin gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu ve gerilimi düşürmeye çalıştığını belirtti.

Öte yandan Çinli Sözcü, ABD Başkanı Trump'ın Pekin yönetiminin yardım etmemesi halinde bu ayın sonunda Çin'e yapacağı ziyareti erteleyebileceği açıklamasına dair yorum yapmaktan kaçındı.

Trump'ın Hürmüz koalisyonu girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde gemi trafiğine kapanma tehlikesi bulunan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Air Force One uçağında gazetecilere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Petrolün büyük bir kısmını yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz kalmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı, bu ayın sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Çin ziyaretine ilişkin Financial Times'a yaptığı açıklamada da, "Ziyaret öncesinde Çin'in yardım edip etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Buna göre erteleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet