Dolar
44.19
Euro
50.78
Altın
5,018.07
ETH/USDT
2,298.80
BTC/USDT
73,781.00
BIST 100
12,931.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin provası yapıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı

Çanakkale

Şehitler Abidesi'nde tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provada, 2. Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı.

Prova kapsamında Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören alanında incelemelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler de provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Tören alanında son provaların yapıldığını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi 111'inci yıl dönümünde de o büyük zaferi, o büyük kahramanları yine hatırlayacağız. Büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çanakkale'yi geçilmez yapanları, o büyük komutanları, Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı, Cevat Paşa'mızı, Selahattin Adil Beyler'i, Seyit Onbaşı'yı, Ezineli Yahya Çavuş'u, Bigalı Mehmet Çavuş'u ve o büyük askerleri, o büyük insanları yine hayırla yad edeceğiz. Millet olarak o büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha bu toprakları bize vatan yapanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları hayırla anacağız ve onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha dünyaya ilan edeceğiz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük hatıraya, o büyük kahramanların hatıralarına dünya durdukça her daim sahip çıkacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet