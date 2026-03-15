AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası'nda şehitler anısına yürüyüş yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası'nda şehitler anısına yürüyüş yaptı

Çanakkale

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında gelenekselleşen "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anma Etkinliği"ne 235 gönüllü ve öğrenci toplulukları katıldı.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Alçıtepe köyünden yola çıkan katılımcılar, 5,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Şehitler Abidesi'ne geldi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Orhan Umut ve AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı.

Gönüllüler daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Akbel, AA muhabirine, derneğin 20 ekibinden 235 gönüllünün yürüyüşe katıldığını söyledi.

Etkinliğin 13'üncüsünü düzenlediklerini belirten Akbel, "Her yıl 18 Mart haftasında burada olmaya çalışıyoruz. Buradaki ruhu, enerjiyi almaya çalışıyoruz. Yeni gelen ekiplerimize burada kazanılan zaferin önemini anlatıyoruz. Atatürk'ün afetlerle ilgili söylediği 'Felaket başa gelmeden önce koruyucu, önleyici tedbirleri almak gerekir.' sözü, AKUT'un bakış açısıdır. Dolayısıyla bu yürüyüş de bizim için çok değerli bir yürüyüş." ifadesini kullandı.

Akbel, AKUT'un yeni yönetim kurulunun bir ay önce göreve başladığını hatırlatarak, "AKUT olarak arama kurtarmanın içinde yıllardır görev aldığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz ama diğer tarafta da riskin azaltılması için daha fazla konuşacağız." diye konuştu.

Ülke genelinde 30 ekipte 3 binin üzerinde AKUT gönüllüsünün bulunduğunu belirten Akbel, ekip ve gönüllü sayısını arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yürüyüşe AKUT üyelerinin yanı sıra Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun da katıldı.

