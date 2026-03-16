Dolar
44.18
Euro
50.76
Altın
4,990.52
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
73,440.00
BIST 100
12,888.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, Teknoloji

Çin, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uydu fırlattı

Çin'in, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Çin, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uydu fırlattı Fotoğraf: Arşiv

Beijing

Pekin (AA) - Çin'in, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, ülkenin kuzeyinde, İç Moğolistan Özel Bölgesi'ndeki Ciuqüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 34'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketine (CASIC) bağlı ExPace tarafından, ticari uydu fırlatışlarında kullanılmak üzere geliştirilen Kauycou 11 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 1500 kilogram, Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet