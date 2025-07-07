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Ekonomi

Çin'den, BRICS'e küresel yönetişim reformunu ilerletme çağrısı

Çin Başbakanı Li Çiang, BRICS ülkelerine bağımsızlık ve öz güveni koruyarak kalkınma ve ekonomik büyümeye odaklanmaları ve küresel yönetişim reformunu ilerletmeleri çağrısı yaptı.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Çin'den, BRICS'e küresel yönetişim reformunu ilerletme çağrısı

Ankara

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi devam ediyor.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakanı Li, zirve kapsamında "Barış ve Güvenlik ve Küresel Yönetişimin Reformu" oturumunda katılımcılara hitap etti.

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Li, BRICS ülkelerini bağımsızlık ve öz güveni koruyarak kalkınma ve ekonomik büyümeye odaklanmaya ve küresel yönetişim reformunu ilerletmeye davet etti

Yüzyılda görülmemiş değişikliklerin hızla gerçekleştiğini savunan Li, uluslararası düzenin ciddi şekilde sorgulandığını ve çok taraflı kurumların otoritesinin ve etkinliğinin azaldığını söyledi.

Li, "tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğu giderek çalkantılı bir dünyada BRICS ülkelerinin dayanışmayı ve koordinasyonu artırmaları" gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin savunulmasının önemini vurgulayan Li, BRICS ülkelerine çok taraflılığı desteklemeleri, ortak kalkınmayı teşvik etmeleri çağrısı yaptı.

Li, Küresel Güney'in öncü gücünün BRICS bloku olduğuna dikkati çekerek, blok ülkelerinin bağımsızlığı ve öz güveni savunmaları, sorumluluk duygusu göstermeleri, fikir birliği ve sinerji oluşturmada daha büyük bir rol oynamaları gerektiğinin altını çizdi.

Blok ülkelerini "ahlak ve adalete sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve her konunun değerlerine dayalı temel çözümler aramaya" davet eden Li, ülkesi Çin'in küresel yönetimi "daha adil, eşitlikçi, verimli ve düzenli bir yönde ilerletmek ve daha iyi bir dünya inşa etmek amacıyla birlikte çalışmak" için diğer BRICS ülkeleriyle el ele vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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