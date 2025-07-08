Dolar
40.02
Euro
47.10
Altın
3,327.35
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,146.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır

Çin Başbakanı Li Çiang, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşerek dünya ekonomisinin düzelmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışma mesajı verdi.

Ayşe İrem Çakır  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Çin, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre Başbakan Li, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel ticaretin tek taraflılık ve korumacılığın artmasıyla ciddi bir değişime girdiğini belirten Li, bunun da dünya ekonomisi ve ülkelerin kalkınması için büyük zorluklar ortaya çıkardığını kaydetti.

Li ayrıca, Çin'in, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.

Okonjo-Iweala ise küresel ekonomi ve ticari büyümenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, DTÖ üyelerine diyalog ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımızın her daim yanında ve arkasında olacağız
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Çin'in Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği faaliyete geçti

Çin'in Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği faaliyete geçti

Çin, 74 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıdı

Çin, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır

Çin, Pakistan ile işbirliklerinin "üçüncü bir tarafa yönelik olmadığını" ifade etti

Çin, Pakistan ile işbirliklerinin "üçüncü bir tarafa yönelik olmadığını" ifade etti

Mercedes-Benz'in ikinci çeyrek satışları yüzde 9 düştü

Mercedes-Benz'in ikinci çeyrek satışları yüzde 9 düştü
Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı

Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet