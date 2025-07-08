Çin, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır
Çin Başbakanı Li Çiang, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşerek dünya ekonomisinin düzelmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışma mesajı verdi.
Ankara
Xinhua ajansının haberine göre Başbakan Li, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Küresel ticaretin tek taraflılık ve korumacılığın artmasıyla ciddi bir değişime girdiğini belirten Li, bunun da dünya ekonomisi ve ülkelerin kalkınması için büyük zorluklar ortaya çıkardığını kaydetti.
Li ayrıca, Çin'in, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.
Okonjo-Iweala ise küresel ekonomi ve ticari büyümenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, DTÖ üyelerine diyalog ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.