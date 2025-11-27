Dolar
42.44
Euro
49.32
Altın
4,166.03
ETH/USDT
3,027.30
BTC/USDT
91,532.00
BIST 100
10,983.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor
logo
Dünya

ABD Kongresi raporu: Çin, merkezinde olduğu "alternatif bir dünya düzeni" kurmayı hedefliyor

ABD'de Kongreye bağlı ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonunun raporunda, Çin'in, "merkezinde olduğu alternatif bir dünya düzeni inşa etmeye yönelik çabalarını sürdürdüğü" belirtildi.

Damla Delialioğlu  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
ABD Kongresi raporu: Çin, merkezinde olduğu "alternatif bir dünya düzeni" kurmayı hedefliyor

Ankara

Komisyonunun Kasım 2025 tarihli yıllık raporunun bir bölümünde Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin artan işbirliğinin bölgesel boyutları ve ABD için yansımaları ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin bireysel ve toplu olarak ABD'nin ve dünya genelindeki müttefik ve ortaklarının çıkarlarına meydan okuma kabiliyetlerini artıran daha yakın stratejik, askeri ve ekonomik bağ kurdukları belirtildi.

Raporda, Çin'in merkezinde olduğu alternatif bir dünya düzeni inşa etmeye yönelik çabalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan raporda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü vesilesiyle Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasında Rusya, Kuzey Kore, İran ve çoğu otoriter 20 ülkenin liderlerinin yer alması, bu çabaların açık bir göstergesi olarak nitelendirildi.

Bu ülkeler arasındaki işbirliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da güçlendiğine işaret edilen raporda Çin, İran ve Kuzey Kore'nin Moskova'ya siyasi, ekonomik ve askeri destek sağladığı, bunun da Rusya'nın ABD'yi, uluslararası yaptırımları ve diplomatik baskıyı atlatmasını mümkün kıldığı kaydedildi.

Raporda, Çin'in "resmi ittifaktan ziyade esnek ortaklığı" tercih ettiği ve bu durumun da ülkenin diplomaside fırsatçı bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Pekin'in Rusya, İran ve Kuzey Kore ile derinleşen işbirliğinin Hint-Pasifik'in güvenliği açısından ciddi endişeler yarattığına işaret edilen raporda, bu işbirliğinin, fırsat gözeten saldırganlık riskini artırdığına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümünde ihmali olduğu öne sürülen 2 arkadaşına dava
KKTC Dışişleri: GKRY'nin üçüncü taraflarla yaptığı tek yanlı deniz yetki alanı düzenlemeleri yok hükmündedir
Erzurum'da iki katlı evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 10 Kasım'dan bugüne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede

Benzer haberler

ABD Kongresi raporu: Çin, merkezinde olduğu "alternatif bir dünya düzeni" kurmayı hedefliyor

ABD Kongresi raporu: Çin, merkezinde olduğu "alternatif bir dünya düzeni" kurmayı hedefliyor

Barış projesinden savunma birliğine doğru: AB ülkeleri savunmaya odaklanıyor

Çin'de konut sektörüne yönelik teşvikler gündemde

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı
Bloomberg, ABD-Rusya görüşmelerinin dökümlerini ele geçirdiğini duyururken Rus tarafı bunu yalanladı

Bloomberg, ABD-Rusya görüşmelerinin dökümlerini ele geçirdiğini duyururken Rus tarafı bunu yalanladı
Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 44 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor

Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 44 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet