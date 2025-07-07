Dolar
39.99
Euro
46.94
Altın
3,309.87
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,109.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile süren "tarife ve ticaret savaşlarına" ve tarifelerin başkalarına karşı "zorlama ve baskı yapma" aracı olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ABD'nin "Amerikan karşıtı politikaları benimseyenlere" yönelik tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BRICS'in uluslararası toplumda "iyi bir güç" olduğuna ve üçüncü tarafları hedef almadığına inandıklarını belirten Mao, Çin'in "her zaman tarife ve ticaret savaşına karşı çıktığını" söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mao, "Tarifelerin, diğerlerine karşı zorlama ve baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Tarife uygulamak kimsenin çıkarına hizmet etmez." dedi.

Sözcü Mao, BRICS'in ortaya çıkan piyasa ve gelişen ülkeler arasında işbirliği için önemli bir platform olduğunu ve kapsayıcılığı desteklediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen" herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sancaktepe'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü hasar gördü
Uluslararası ceza hukuku uzmanı Stahn: "Uluslararası hukukun çifte standardı daha görünür hale geliyor"
Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarına ilişkin "darbeye teşebbüse yardım" suçundan hakim karşısında
Orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Kocaeli'de kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasında

Benzer haberler

Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı

Çin, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı

ABD'nin yeni Ukrayna stratejisi Rusya için bir fırsata dönüşür mü?

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, "Epstein dosyalarında" isim listesine dair kanıt olmadığına karar verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a ziyareti öncesinde Beyaz Saray önünde protesto edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a ziyareti öncesinde Beyaz Saray önünde protesto edildi
ABD Başkanı Trump, tarife mektuplarının dünya geneline bugün gönderilmeye başlanacağını belirtti

ABD Başkanı Trump, tarife mektuplarının dünya geneline bugün gönderilmeye başlanacağını belirtti
Çin'den, BRICS'e küresel yönetişim reformunu ilerletme çağrısı

Çin'den, BRICS'e küresel yönetişim reformunu ilerletme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet