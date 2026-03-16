Dolar
44.19
Euro
50.78
Altın
5,018.07
ETH/USDT
2,298.80
BTC/USDT
73,781.00
BIST 100
12,931.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez16.03.2026En düşükEn yüksek
PalandökenPB-50
HakkariÇB-100
ErganPB-52
KartalkayaP-56
NemrutPB-40
ErciyesPB-25
SarıkamışPB-42
KonaklıPB-50
UludağPB29
ÇambaşıPB-44
DavrazPB-56
Murat DağıPB-68
IlgazÇB-27
HesarekPB-32
Kop DağıÇB-33
YalnızçamPB-43
KüpkıranPB-23
KandilliPB-34
Gevaş AbalıPB-14
DenizliPB-25

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz
Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi
Ülke genelinde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı

Benzer haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Palandöken Kayak Merkezi bayram tatilini dolu geçirecek

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta aralıklarla kar etkili oluyor

Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı

Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı
Dedelerden torunlarına "şah mat"

Dedelerden torunlarına "şah mat"
Milli yüzücülerin hedefi Avrupa'dan iyi sonuçlarla dönüp olimpiyat yolunu açmak

Milli yüzücülerin hedefi Avrupa'dan iyi sonuçlarla dönüp olimpiyat yolunu açmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet