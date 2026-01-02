Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak üye sayımızı 664 bin 568 artırdık, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."
